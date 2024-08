Thiem verliert bei den US Open: Kurzes Ende einer langen Erfolgsstory

Am End’ blieb die Ehr’. Und der Genuss noch einmal den größten Centrecourt bespielen zu können, wo er 2020 allerdings Corona-bedingt vor leeren Rängen seinen größten Triumph feiern konnte.

Am Montag beendete Dominic Thiem seine Grand-Slam-Karriere im Stadium Arthur Ashe, das in guten Tagen fast 24.000 Menschen beherbergen kann. Nicht ganz so viele sahen auch, dass sich die ehemalige Nummer drei längst in Altersteilzeit befindet und weit weg von der Form vergangener Tage war, freuten sich aber mit einem Lokalmatador. Ben Shelton verspeiste Thiem zur amerikanischen Mittagszeit nach 1:50-Stunden 6:4, 6:2, 6:2 und zog in die 2. Runde der US Open ein, wo er im Vorjahr erst im Halbfinale am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert war. Thiem war auch weit von der Leistung des Vorjahres entfernt. 2023 spielte er bei den US Open auch gegen Shelton seinen besten Satz bei einem Major seit dem Comeback 2022 – musste aber nach einem 6:7, 0:1 wegen Magenproblemen aufgeben.