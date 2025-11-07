Tennis in Linz: Top-Ten-Spielerin kommt zum Jubiläum, weitere sollen folgen

Die Russin Jekaterina Alexandrowa wird in der Osterwoche 2026 beim Linzer "Upper Austria Ladies" die Titelverteidigung in Angriff nehmen. Die derzeitige Zehnte der Tennis-Weltrangliste gab für den neuen Termin des Turniers ihre Startzusage. Zum 35-Jahr-Jubiläum wird im Linzer Design Center erstmals bei diesem im Vorjahr zum WTA500-Event aufgestockten Turnier vom 5. bis 12. April auf Sand gespielt.

Dieses Datum war Sandra Reichel statt des bisherigen Februar-Termins angeboten worden. Die Turnierdirektorin habe unter der Bedingung zugesagt, dass dann aber eben auf Sand gespielt wird und damit in Oberösterreichs Landeshauptstadt 2026 die europäische Sandsaison eröffnet wird. Turnierbotschafterin Barbara Schett-Eagle geht davon aus, dass mit dem Belagswechsel "sicherlich noch spektakulärere Ballwechsel und intensivere Matches geboten" werden.

Liste der Teilnehmerinnen noch offen

Auch wenn die Österreicherinnen Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger in den vergangenen Wochen "unglaublich gespielt" haben, sei es "fünf Monate vor dem Turnier noch zu früh" zu sagen, wer von ihnen in Linz aufschlägt bzw. eine Wildcard bekomme, so Reichel. Ihr Ziel sei es, ein bis zwei Spielerinnen aus den Top 10 zu bekommen. Alexandrowa hat dieses Ranking zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Für das genannte rot-weiß-rote Trio bzw. den nationalen Verband ergibt sich freilich eine terminliche Kollision mit dem Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie-Jean-King-Cups, bei dem es um den Aufstieg in die Zone I geht.