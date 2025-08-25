"Ostergeschenk": Österreichs größtes Frauen-Turnier geht einen neuen Weg

Alles neu in Linz: Österreichs größte Frauensportveranstaltung, das WTA-500-Turnier Upper Austria Ladies Linz bekommt nicht nur einen neuen Termin, sondern wird auch noch auf einem anderen Belag ausgetragen. Im Jahr 2026 wird im Linzer Design Center erstmals ein Hallenturnier auf Sand durchgeführt, das im Frühjahr den Startschuss zur Vorbereitung auf die French Open markieren wird.

Turnierchefin Sandra Reichel erwartet sich dadurch noch mehr Starspielerinnen. Das Upper Austria Ladies Linz wird nämlich nun eine Woche vor dem WTA-500-Turnier in Stuttgart ausgetragen und läutet damit die europäische Sandplatzsaison ein. „Die Spielerinnen haben somit die Möglichkeit, in unmittelbarer räumlicher Nähe direkt hintereinander zwei WTA-500-Turniere in Folge zu bestreiten. Dies wird sich definitiv auf die Qualität des Feldes auswirken."

Topbesetzt war das Turnier schon in den vergangenen Jahren. Es wird zum dritten Mal als WTA-500er-Turnier ausgetragen, im Jänner überschritt man erstmals die Million-Preisgeld-Grenze.