Indes darf sich Peter-Michael Reichel über den Verbleib in einem wichtigen Gremium freuen. Der 68-jährige Oberösterreicher mit Wohnsitz in der Schweiz ist weiterhin Europas höchstrangiger Funktionär im WTA-Tour-Board. Reichel wurde für weitere drei Jahre, also bis 2024, wiedergewählt. Er gehört dem "Board of Directors" der WTA schon seit 2000 an.

"Das ist in einer spannenden Zeit, die wir gerade erleben, insofern bemerkenswert, als ich kein Freund von allzu langen Funktionärsperioden bin. Doch in dieser für uns alle herausfordernden Situation, die uns auch 2022 und 2023 begleiten wird, habe ich mich entschlossen, noch ein paar Jahre anzuhängen", erklärte Reichel in einer Aussendung.