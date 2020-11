Konkurrenzlos: WTA-Turnier in Linz ohne Zuschauer, aber im Fokus

„Es ist super, dass das momentan einzige WTA-Turnier weltweit bei uns in Linz gespielt wird“, sagte Haas. „Ich hatte jetzt eine intensive, gute Trainingsphase und freue mich, dass der Wettkampf wieder losgeht.“ Die 24-Jährige wird während des Turniers nicht daheim in ihrer Linzer Wohnung schlafen, sondern auch das Spielerinnen-Hotel beziehen müssen, um in der Sicherheitsblase zu bleiben.

Eine Wildcard für die Qualifikation bekam Mira Antonitsch (21). Für sie geht es ab Samstag los, am Sonntag erfolgt die Auslosung für den Hauptbewerb. ORF Sport+ und Eurosport übertragen.