Tennis-Thriller in Paris: Thiem verliert im Viertelfinale

Regen, Wind, Kälte. Die Klasse hielt. Nach rund fünf Stunden. Mittendrin zwei Herren, die allen widrigen Umständen zum Trotz ein Spitzenspiel boten. Zwei Freunde, die sich an diesem Viertelfinaltag in Paris nichts schenkten.

Dominic Thiem erlebte, wie faszinierend, aber auch bitter sein Brotberuf sein kann. Er und Diego Schwartzman sorgten für ein teilweise hochklassiges, vor allem aber kräfteraubendes, intensives Match, das am Ende der Argentinier für sich entschied. Thiem scheiterte damit zum ersten Mal seit 2015 vor dem Semifinale.

Top-Gegner

Sein 28-jähriger Gegner, der auf den Sprung in die Top steht, siegte 7:6, 5:7, 6:7, 7:6 und 6:2 und steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Semifinale. Der 1,70 Meter kleine Argentinier, einer der flinksten Spieler auf der Tour, brachte immer wieder fast aussichtslose Bälle zurück und zeigte vor allem bei Rückständen, warum er mit einem Kämpferherz geboren wurde.

Auf ihn könnte im Semifinale Rafael Nadal warten, der in der Nacht auf den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner traf.

Thiem und Schwartzman mussten eingangs ein bisschen warten, Regen störte den Start. Im ersten Satz gab es bereits schon einige Breaks. Schwartzman war am Ende der dominierende Herr, neun Punkte in Folge brachten ihn nicht nur in den Tie-Break, sondern dort eine solide 5:0-Führung. Nach 65 Minuten ging der erste Satz an den 28-Jährigen (7:1).