Zverev über Adria-Tour: "Ich habe einen Riesenfehler gemacht"

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat sich erstmals zur umstrittenen Adria-Tour, seinem Verhalten im Anschluss und der Absage für das Show-Turnier in Berlin geäußert. „Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour und danach auch mit der Geburtstagsfeier. Ich habe einen Riesenfehler gemacht und da kann ich die Leute natürlich auch verstehen“, sagte der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Montag nach seinem frühen Aus beim ATP-Turnier vor den US Open in New York.

Er habe niemandem in Gefahr gebracht außer sich selbst und sei siebenmal negativ auf das Coronavirus getestet worden, sagte Deutschlands Nummer eins. „Aber klar war das jetzt nicht das Schlaueste auf der Welt.“