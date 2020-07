Für Zverev existiert Corona nicht: Tennis-Star macht weiter Party

Das Verhalten des 23-Jährigen, der schon bei der Party, die in Belgrad am Rande der Adria-Tour stattgefunden hatte, die Hauptrolle gespielt hat, sorgt für Kopfschütteln. Dass Zverev die Quarantäne-Zeit nun offenbar nicht eingehalten hat, nahm die Tennis-Szene bestürzt zur Kenntnis. Am deutlichsten meldete sich Nick Kyrgios zu Wort: "Wie egoistisch kann man sein?", fragte der Australier in seiner Instagram-Story. "Wenn du schon so dreist bist, dieses vorgefertigte Statement deines Managements zu veröffentlichen, dass du dich 14 Tage selbst isolierst und dich bei allen entschuldigst, bleib doch auch zuhause für 14 Tage."

Auf seine nächste öffentliche Erklärung darf man gespannt sein.