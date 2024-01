Morddrohungen im Netz: Jetzt werden Übeltäter scharf verfolgt

Linien überschritten

Mit dem Golfverband (ÖGV) wird nun ein weiterer Vorzeige-Verband in Österreich aktiv. „Der Titel dieser Initiative ’Das geht gar nicht’ passt wirklich gut, weil hier Linien überschritten werden, wo Menschen gar nicht bewusst ist, was sie damit auslösen. Und schließlich lesen auch Jugendliche mit“, sagt ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny, auch ehemaliger Profi und selbst betroffen. „Wir bewerten uns härter, als es vielleicht sogar die Öffentlichkeit tut. Aber wenn es dann in Richtung Beleidigung oder sogar Rassismus geht, geht das gar nicht.“

Einhergeht auch eine problematische Veränderung der Sprache. Kerschbaumer: „Wörter, die vor einiger Zeit noch als Schimpfwörter gegolten haben, werden heute nicht mehr als solche gewertet, geht aus einer Studie hervor.“

