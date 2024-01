Tennis-Sensation in Australien: Eine Ukrainerin schreibt Geschichte

Die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska steht bei den Australian Open im Halbfinale. Die 23-JĂ€hrige gewann am Mittwoch in Melbourne gegen die 19 Jahre alte Tschechin Linda Noskova mit 6:3, 6:4 und erreichte damit als erste Qualifikantin seit 46 Jahren bei den Australian Open das Halbfinale. Jastremska verwandelte in der Rod Laver Arena nach 1:19 Stunden ihren ersten Matchball und machte damit den grĂ¶ĂŸten Erfolg ihrer bisherigen Tennis-Karriere perfekt.