Hass gegen Tennis-Star Dominic Thiem: Verband kritisiert Kommentare

"Seit nunmehr zwei Jahren hat es sich eine laute, aber deutliche Minderheit offensichtlich zum Hobby gemacht, über Österreichs langjährigen, verdienten Weltklassespieler Dominic Thiem auf Social Media herzuziehen. Auf Niederlagen wird förmlich nur gewartet, um diese (in noch höflicheren Fällen) mit einem "eh klar" zu quittieren", heißt es in dem Statement. Gegipfelt hätte die Kritik am Dienstag mit der Äußerung: "Wie lange willst du Österreich eigentlich noch in den Dreck ziehen???".