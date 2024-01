Australian Open: 16-Jähriges Tennis-Wunderkind sorgt für Sensation

Der Südtiroler Jannik Sinner hat bei den Australian Open seine Rolle als Mitfavorit eindrucksvoll bestätigt. Der Weltranglistenvierte fegte den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong am Mittwoch in der zweiten Runde von Melbourne mit 6:2, 6:2, 6:2 vom Platz. In der überdachten Margaret Court Arena ließ der 22-jährige Wien-Sieger keinen einzigen Breakpunkt zu, servierte sieben Asse und 26 Winner. Bei den Frauen kam Weltranglistenvierte Coco Gauff mit mehr Mühe weiter.

