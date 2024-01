Tennis-Star Nadal neuer Botschafter der saudischen Tennisverbands

Er m├Âchte dem Sport helfen, in der ganzen Welt zu wachsen, betonte der 37-J├Ąhrige. "In Saudi-Arabien gibt es gro├čes Potenzial", erg├Ąnzte Nadal, der eine Teilnahme bei den Australian Open wegen einer Muskelverletzung hatte absagen m├╝ssen.

Die ATP-Tour der M├Ąnner hatte im vergangenen August bekanntgegeben, dass die Next Gen Finals f├╝r U21-Spieler bis 2027 in Dschidda stattfinden werden. Nach mehreren Schau-Matches mit Stars wie Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz sind das die ersten offiziellen Turniere im W├╝stenstaat. Die Frauen-Tour WTA k├Ânnte ihre Finals ebenfalls k├╝nftig in Saudi-Arabien austragen, derzeit werden Gespr├Ąche gef├╝hrt.

Gro├če Probleme f├╝r Frauen

Allerdings betonte der WTA-Vorsitzende Steve Simon, dass das Land als Austragungsort f├╝r Turniere der Frauen-Tour "gro├če Probleme" aufwerfe. Das sieht auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek so. Einige Dinge seien f├╝r Frauen in der Region "nicht einfach", betonte die Polin nach ihrem Erstrundensieg bei den Australian Open am Dienstag.

├ťber Nadals Entscheidung habe sie nicht Bescheid gewusst. "Anscheinend ist der M├Ąnnersport schon in Saudi-Arabien angekommen. Ich wei├č nicht, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht", sagte Swiatek und erg├Ąnzte. "Offensichtlich wollen sich auch diese L├Ąnder politisch und soziologisch ver├Ąndern und verbessern."