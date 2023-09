Todesdrohungen gegen die ehemalige Weltklassespielerin Paszek

├ľTV-Kapit├Ąn J├╝rgen Melzer hatte sich schon am Dienstag im APA-Gespr├Ąch, noch vor Bekanntwerden dieses Zwischenfalls, zu dieser Thematik ge├Ąu├čert. Denn solche Vorf├Ąlle sind seit Jahren keine Ausnahme, sondern weltweit die Regel und m├Âglicherweise auch ein Mitgrund f├╝r so manch psychische Probleme von Spielerinnen und Spielern.

Melzer hat einen L├Âsungsvorschlag

F├╝r Melzer w├╝rde es eine simple L├Âsung geben. "Du gibst deine Sozialversicherungsnummer her. Dann kannst dich anmelden und wenn du dann jemanden beschimpfst, kannst auch belangt werden und aufger├Ąumt ist", meinte Melzer. Allerdings w├╝rde es zu solchen Beschimpfungen teilweise auch auf Facebook mit Namen kommen. "Es gibt leider zu wenig Konsequenzen. Im Endeffekt hilft es nur, wenn es drakonische Strafen gibt."

Auch er selbst habe es einmal mit Drohungen gegen die Familie zu tun gehabt. "Ich habe mich mit einem Polizisten, den ich kannte, gesprochen - vollkommen sinnlos." Das v├Âllige Ignorieren von Sozialen Netzwerken, das auch so mancher Sportler nach au├čen so kommuniziert, ist schwer m├Âglich. "Es kommt immer irgendwie zu dir, das ist die gr├Â├čte L├╝ge jedes Sportlers. Ich frage mich immer, was ich f├╝r ein Mensch sein muss, dass ich so was ├╝ber einen anderen schreibe."

Da helfen auch diverse Vorbereitungsma├čnahmen im ├ľTV wenig. "Alles sch├Ân und gut, aber wenn du liest, wie du bis aufs Letzte beschimpft wirst. Da musst schon eine gestandene Pers├Ânlichkeit sein, dass du das einfach wegsteckst."