Rodionov und Debütant Misolic im Davis Cup gegen Pakistan

Ein besonderer Davis Cup wird es vor allem auch für Miedler. Der gebürtige Tullner hat doppelten Heimvorteil und gerade erst mit Partner Erler das Challenger-Turnier in der Gartenstadt für sich entschieden. "Generell schon Davis Cup ist eine Riesenehre. Das Glück werden nicht viele haben in ihrer Karriere, dass sie wirklich in der Heimatstadt spielen können. Ich freue mich irrsinnig, nur der Sieg zählt, das ist auch klar", sagte der 26-jährige Miedler. Er feiert zudem auch sein Heim-Davis-Cup-Debüt ausgerechnet in seinem Geburtsort.

Sein 24-jähriger Partner, der Tiroler Erler, spielt wie Miedler zum zweiten Mal für Österreich. "Wir waren eh schon im März in Südkorea dabei, und jetzt da, das ist eine super Sache. Wir sind beide richtig gut drauf und haben heuer schon vier Challenger-Titel gewonnen", so Erler. Man sei dank dem Titel in Tulln bestens vorbereitet.