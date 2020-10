Ohne Satzverlust: Thiem zieht ins French-Open-Achtelfinale ein

Dominic Thiem zählt mittlerweile zum Inventar der Weltspitze. Österreichs Paradespieler zog in Roland Garros zum 14. Mal in ein Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers ein. Nach einem 6:4-6:3-6:1-Sieg über den Norweger Casper Ruud wartet dort am Sonntag der Sieger aus der Partie Stan Wawrinka aus der Schweiz gegen den Franzosen Hugo Gaston.

Beachtlich: Thiem hat im Verlauf der 119. French Open noch keinen Satz abgegeben.