Dominic Thiem marschiert in die dritte French-Open-Runde

Dominic Thiem arbeitete auch in der 2. Runde nicht allzulange, weil er effizient seine Sache erledigte. Nach 2:22-Stunden war auch sein zweiter Arbeitstag vorbei. Der Weltranglisten-Dritte schlug nach dem Kroaten Marin Cilic auch den US-Mann Jack Sock in drei Sätzen, beim 6:1-6:3-7:6-Erfolg, seinem 26. Sieg in Roland Garros, hatte er nur im dritten Satz Probleme.

Für den 27-Jährigen war es der fünfte Einzug in die 3. Runde des größten Sandplatz-Turniers in Folge. Dort wartet entweder der Norweger Caspar Ruud oder der Amerikaner Tommy Paul, den Thiem im Vorjahr in Runde eins in vier Sätzen schlug.