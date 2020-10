Thiem, Nadal und Djokovic: Top-Trio spielt sich für Showdown warm

Am Freitag wird es etwas anders als gegen Marin Cilic und Jack Sock. Der Norweger Casper Ruud ist im Gegensatz zu Thiems bisherigen Gegnern eher auf Sand zu Hause. Begegnet sind die beiden einander nur bei der Exhibition „Thiems7“ in Kitzbühel. „Das war eine gute, enge Partie“, sagt Thiem, der damals mit 7:5, 7:6 (4) gewann. Ein programmierter Achtelfinalgegner wäre Stan Wawrinka. Der Schweizer, der 2015 die French Open gewann, ist wieder in Topform.