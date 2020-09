Thiem jubelt: "Einer der besten Starts in ein Grand-Slam-Turnier"

Dominic Thiem ohne Satzverlust in der Runde der letzten 32, Jurij Rodionov nach überstandener Qualifikation und erstem Hauptrundensieg bei einem Major angeschlagen ausgeschieden. So lautete die Bilanz aus österreichischer Sicht nach dem vierten Tag der French Open in Paris. Thiem sprach nach dem Sieg über Jack Sock von einem seiner bisher besten Starts in ein Grand-Slam-Turnier, für den erst 21-jährigen Rodionov waren die körperlichen Strapazen noch eine Spur zu viel.