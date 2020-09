Irres Tennis-Match: Streit, Tränen und ein Abgang im Rollstuhl

Es war ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Gleichzeitig hatte das Duell zwischen Kiki Bertens und Sara Errani bei den French Open viele unschöne Szenen zu bieten. Die als Nummer 5 gesetzte Niederländerin wehrte gegen die frühere Paris-Finalistin Errani einen Matchball ab und rang die Italienerin in 3:11 Stunden mit 7:6(5),3:6,9:7 nieder.

Dem Kraftakt gingen insgesamt 24 Breaks in 37 Aufschlagspielen voraus. Vor allem Errani hatte mit ihrem Service zu kämpfen, wählte oftmals die Variante von unten. Durch Probleme beim Ballwurf erhielt sie mehrere Strafen wegen Zeitüberschreitung, was die Italienerin nur bedingt freute. Als sich dann Bertens im dritten und entscheidenden Satz verletzte und behandeln ließ, verlor ihre Gegnerin endgültig die Geduld. Sie war so genervt, dass sie Bertens sogar nachäffte.