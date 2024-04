Melbourne-Champion Sinner gewinnt auch in Miami

Der Südtiroler Jannik Sinner hat mit einer weiteren Machtdemonstration am Ostersonntag das ATP-1000-Turnier in Miami gewonnen und seinen Status als derzeit bester Tennisspieler zementiert. Der 22-jährige Australian-Open-Sieger deklassierte im Finale des Masters in Florida den bulgarischen Routinier Grigor Dimitrow klar mit 6:3,6:1 und hat in der Weltrangliste nur noch den Serben Novak Djokovic vor sich. Am Spanier Carlos Alcaraz zog Sinner im ATP-Ranking vorbei.