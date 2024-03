Paukenschlag: Tennis-Star Djokovic trennt sich von Coach Ivanisevic

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gab auf Instagram die Trennung von seinem langjährigen Coach Goran Ivanisevic bekannt. In diesem Jahr klappte es beim Serben nicht mehr ganz so gut, bei den Australian Open kam das Aus im Halbfinale gegen den späteren Sieger Jannik Sinner, in Indian Wells scheiterte der 36-Jährige früh, in Miami war er gar nicht am Start.