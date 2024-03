Der mediale Bankrott des Familienunternehmens Thiem

Für die sportliche Krise des Sohnes gibt es viele Gründe, einer davon ist, dass er sich eine Schonhaltung beim Vorhandschlag angewöhnt hat. Was aufgrund der Handgelenksverletzung irgendwie auf der Hand liegt.

Der Rest sind Spekulationen. Und da liegt der Punkt. Nach den Pleiten bei den Challenger-Turnieren in Székesfehérvár und Zadar hörte man nichts von Thiem, erst am Mittwoch verkündete er, dass ihm das Handgelenk wehtat (warum so spät?).

Weil die Medien aufgrund der spärlichen Informationen (die Zahl internationaler TV-Stationen ist etwa in Székesfehérvár eher überschaubar) auf Spekulationen angewiesen waren (die meisten hielten sich sogar zurück), ist der Rundumschlag von Moritz Thiem in der Chatgruppe mit fast allen Tennis-Journalisten des Landes – wohlwollend ausgedrückt – entbehrlich gewesen.