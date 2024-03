Krise und Rücktrittsgerüchte: Die "Wahrheit" über Tennis-Star Thiem

Nun meldete sich Thiem auch selbst wieder einmal zu Wort. "Wie ihr sicher mitbekommen habt, stehen viele Fragen im Raum", so die ehemalige Nummer drei der Tennis-Welt auf Instagram: "Damit ihr die Wahrheit erfahrt." Nach den Australian Open habe er begonnen, wieder mit seinem Vater Wolfgang Thiem zu trainieren: "So, wie ich es in meiner ganzen Jugend gemacht habe. Und so, wie ich erfolgreich geworden bin." Man habe sehr viele Stunden auf dem Platz verbracht.