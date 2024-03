Schwere Krise bei Tennis-Star Thiem: "Er muss sich selbst finden"

Die Stallkollegen waren zuletzt Anfang Februar beim Davis Cup in Irland beim selben Event. Danach hielt sich Ofner auf einer Süd-/Mittelamerika-Tour und nun in den USA auf, in Miami ist er noch im Doppel engagiert. Thiem bezog vor Zadar ein Auftakt-Out bei einem Challenger in Szekesfehervar, nach der Absage für einen Neapel-Challenger wird er erst Anfang April auf Sand wieder auf die Tour zurückkommen. Genannt hat Thiem für Estoril, während Ofner gleichzeitig das Turnier in Marrakesch im Plan hat.