Sebastian Ofner siegt in Miami, Dominic Thiem sagt für Neapel ab

Sebastian Ofner hat einen erfolgreichen Einstand beim Masters-1.000-Turnier in Miami gegeben. Österreichs Nummer eins setzte sich am Donnerstag in der ersten Runde gegen den ehemaligen Weltranglisten-Vierten Kei Nishikori aus Japan 6:3, 6:4 durch.

Er bekommt es nun zum ersten Mal auf der ATP-Tour mit dem an 20. Stelle gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo zu tun.