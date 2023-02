Leitgeb zum Todestag seines Vaters: "Sind überall hofiert worden"

KURIER: Wann sind Sie erstmals in die Spuren Ihres Vaters getreten?

Florian Leitgeb: Bei mir verlief das alles ein bisschen anders als bei anderen. Ich bin natürlich von Tag eins meines Lebens mit Tennis in Berührung gekommen und mit Thomas Muster, der irgendwie ein großer Bruder für mich war, und meinem Vater mitgereist. Wir sind überall hofiert worden. Ich habe aber für mein Verständnis den Tennissport falsch kennengelernt. Weil der normale Spieler, Coach oder Manager unten anfängt und sich raufarbeiten muss. Und ich habe Tennis als Kind gekannt, da war der Thomas Nummer eins oder zumindest immer in den Top Ten, da bis du der Beste der Besten und kriegst alles, ohne zu fragen.

Aber irgendwann hat Muster aufgehört...

Für mich war Tennis dann nicht mehr wirklich ein Thema, und bin in die Tourismusschule gegangen und habe eigentlich ganz einen anderen Weg eingeschlagen. Dann hat sich das wieder so langsam zurückentwickelt. Ich habe das irgendwie bereut, dass ich Tennis sozusagen falsch kennengelernt habe und habe dann die Chance bekommen, mit Lucas Miedler zum einen oder anderen Turnier zu fahren. Und wir waren vier Wochen in Südkorea und in Italien bei kleineren Turnieren, da lernst du dann eigentlich, wie es wirklich ist. Dort bist du nichts, dort kriegst du nichts. Während ich vorher die besten VIP-Klubs der Welt kennenlernte, sitzt du in Korea in der Players Lounge unter der Tribüne, da gibt's kein Mittagessen.