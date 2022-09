Souveräner Aufstieg von Österreichs Herren im Daviscup in Tulln

Österreichs Davis-Cup-Team ist seiner klaren Favoritenrolle gerecht geworden: Jurij Rodionov, Debütant Filip Misolic sowie das Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Freitag und Samstag in Tulln die ersten drei Matches mit einer 6:0-Satz-Bilanz gewonnen und damit vorzeitig den Sieg über Pakistan fixiert. Damit kann die Truppe von Jürgen Melzer Anfang Februar 2023 in der Qualifikationsrunde wieder um einen Platz im Finalturnier kämpfen.

Erler/Miedler besiegten die jeweils 42-jährigen Aisam-ul-Haq Qureshi/Aqeel Khan klar mit 6:3,6:3. Das ÖTV-Doppel untermauerte damit seine zuletzt starke Serie mit den Challenger-Titeln in Como und in der Vorwoche in Tulln.

Zurück in Quali-Runde

"Das 3:0 war das, was sich alle erhofft haben. Wir waren vom Papier her überall Favoriten. Gott sei Dank ist es uns genauso gelungen", freute sich Miedler, der sein Davis-Cup-Heim-Debüt in seiner Heimatstadt erfolgreich beendete. "Wir haben in den drei Wochen nicht viel falsch gemacht, es könnte immer so sein", erklärte Miedler zur Erfolgsserie. Für das Duo geht es schon am Montag zum nächsten Challenger nach Sibiu in Rumänien, danach steht das ATP-250-Turnier in Tel Aviv auf dem Programm.

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, der zum zweiten Mal auch als non playing captain auf der Bank saß, war zufrieden. "Es ist definitiv nach Plan verlaufen, ohne Satzverlust. Die Burschen haben bewiesen, dass sie eine Klasse besser sind. Es ist immer schwer, so was einzufahren, vor allem der Alex hat heute sehr gut angefangen", meinte Melzer.