Nach Turniersieg: Rodionov löst Thiem als Österreichs Nummer 1 ab

Den Triumph bei dem mit 90.380 Euro dotierten Sandplatz-Event widmete er auch seiner auf der Tribüne mitfiebernden Mutter. „Es ist ein Dankeschön an meine Mutter am Muttertag, sie ist extra hergekommen. Dieser Sieg geht auch an sie“, so Rodionov. Gegen Lehecka habe ein „ekliges Spiel“ zum Erfolg geführt. „Ich habe in seine Schwächen reingespielt. Am Ende war ich wohl mental etwas stärker und habe es kriechend ins Ziel geschafft“, resümierte der Linkshänder. Nächstes Ziel für ihn ist, sich bei den French Open in den Hauptbewerb zu kämpfen.