Auftaktniederlage bei den Erste Bank Open für Jurij Rodionov

Der erste von zwei Österreichern im Einzelbewerb der Erste Bank Open ist ausgeschieden. Jurij Rodionov traf in der ersten Runde auf die Nummer 7 der Welt, Alex de Minaur. Der Australier setzte sich erwartungsgemäß durch.

Beim 5:7, 1:6 hatte der Österreicher aber speziell im ersten Satz seine Möglichkeiten und musste den Satzverlust bei einem vermeidbaren Fehler mit einem Smash hinnehmen. Im zweiten Satz spielte der als Nummer drei gesetzte De Minaur seine Klasse aus.

Am Dienstag geht es für Filip Misolic los. Der Steirer trifft um 13.30 Uhr auf den Argentinier Ugo Carabelli. Der Doppelbewerb mit Miedler/Cabral und Erler/Galloway startet am Mittwoch.