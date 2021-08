US-Open-Quali: Grabher gewann Österreicherinnen-Duell gegen Haas

Julia Grabher hat sich am Mittwoch in der ersten Runde der Qualifikation für die US Open im rot-weiß-roten Duell mit Österreichs Nummer eins, Barbara Haas, durchgesetzt. Sie besiegte die Linzerin nach 90 Minuten mit 6:2,7:5 und nahm Revanche für die Niederlage in der French-Open-Qualifikation 2020. Für die beiden 25-jährigen Österreicherinnen war es insgesamt schon das achte Aufeinandertreffen auf höchster Ebene, das zweite im Jahr 2021. Grabher verkürzte mit dem Sieg auf 3:5-Siege.