Eine Auktion fand live am 23. Juni statt, online konnte von diesem Tag an bis zum Mittwoch geboten werden. Federers Stiftung kümmert sich um Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder in Afrika und der Schweiz. Der 39-jährige Schweizer, dessen Mutter aus Südafrika stammt, schied zuletzt in Wimbledon im Viertelfinale aus und hat wegen Knieproblemen seine Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt.