"Besser als erwartet": Thiem hofft weiter auf einen US-Open-Start

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat auf seiner Website www.dominicthiem.at ein neuerliches Update zu seiner Verletzung am rechten Handgelenk gegeben. Seine Hoffnungen, beim am 30. August beginnenden letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres seinen Titel verteidigen zu können, sind jedenfalls etwas gestiegen. "Der Heilungsprozess beim Handgelenk verläuft sehr positiv, definitiv besser als erwartet", schrieb Thiem in seinem Blog.