Schönbergs Leben in Hollywood: Tennis mit Gershwin, Apfelstrudel mit den Kindern

In die Schule bekamen die Kinder aber meistens Peanutbutter-Sandwiches mit. Die hat sein Vater immer persönlich für sie vorbereitet.

Er war sehr bestrebt um eine Assimilation an die neue amerikanische Heimat und studierte täglich das Wörterbuch, um neue Vokabel zu lernen. Seinen starken Akzent habe er allerdings nie angebracht, für seine Schüler war es oft nicht leicht gewesen, ihn zu verstehen.

1933 gelang dem Wiener über Paris die Emigration nach New York. Dort erzählte man ihm von den vielen Möglichkeiten und dem guten Wetter in der Filmmetropole und lockte ihn damit nach Hollywood. „Nun, zumindest ein Teil davon war wahr“, meint Ronald, „das Wetter war wunderbar.“

Doch nur einmal kam sein Vater mit der Filmmaschinerie in Kontakt, er sollte die Musik zu einer Verfilmung des Romans „Die gute Erde“ von Pearl S. Buck schreiben. Doch als ihn der erfolgreiche MGM Produzent Irving Thalberg mit den Worten begrüßte, dass er sich sehr freue, weil Schönberg so schöne Musk schreibe, war ihm gleich klar, dass der wenig Ahnung hatte und entgegnete ihm nüchtern: „Ich schreibe keine schöne Musik.“

Nachdem ihm dann auch noch geschildert worden war, was in dem Film alles passierte, von Kampfszenen über Geburten, fragte er nur: „Wenn ohnehin so viel passiert, wer braucht dann noch Musik?“

Aus dem Projekt wurde dann schließlich nichts, und Ronald meint, dass sein Vater einfach keine Kompromisse eingehen wollte. Aus einer Karriere in Hollywood war, anders als bei Erich Wolfgang Korngold, nichts geworden.

Arnold Schönberg war dann lange Professor an der University of Southern California (USC) und später an der University of California, Los Angeles (UCLA). Auch wenn er ein hingebungsvoller Lehrer gewesen war, so litt er anfänglich doch sehr darunter, dass das Niveau der amerikanischen Studenten nicht an das in Europa herankam. In Wien hatte er schließlich Anton Webern und Alban Berg unterrichtet. Und auch Hanns Eisler, den er später in Los Angeles wiedersehen sehen sollte und der ihn mit Bertolt Brecht bekannt machte, war sein Schüler gewesen.