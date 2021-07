Olympia: Oswald und Marach schlagen sich in Vorarlberg für Tokio ein

Letzter Auftritt

Auch mit Marcus Daniell hat Oswald einen Turniersieg eingeheimst, und zwar im vergangenen Oktober auf Sardinien. Die Erfolgsliste an der Seite des Neuseeländers wird nun nicht so bald länger werden, denn in Wimbledon hatten die beiden nach knapp zweijähriger Partnerschaft ihren letzten gemeinsamen Auftritt. "Da wird es etwas Neues geben", deutete Oswald an, dass die Suche nach seinem nächsten Partner schon im Laufen ist. "Wahrscheinlich wird es nächste oder übernächste Woche fix."

Die Trennung von Daniell habe sich angebahnt. "Es war quasi von meiner Seite der Split. Unsere Chemie bei den French Open und davor auf Sand war echt schwierig", erklärte der Weltranglisten-31. "Wir haben ziemlich unterschiedliche Ansichten. Irgendwie war es vom Gefühl so, dass wir nicht am gleichen Strang ziehen. Und für mich war dann klar, dass ich irgendwann die Reißleine ziehen muss. Ich bin auch schon ein älteres Kaliber, und dort, wo ich hin will, habe ich keine Zeit zu verschenken."