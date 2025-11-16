Hochklassig geht 2025 zu Ende: Sinner besiegte Alcaraz in Turin

Jannik Sinner verteidigte seinen Titel bei den ATP-Finals in Turin. Der Italiener gewann das Endspiel gegen seinen Dauerrivalen und die Nummer eins der Welt Carlos Alcaraz 7:6 (4), 7:5. Die beiden teilten sich im Jahr 2025 alle großen Turniere auf: Sinner siegte in Melbourne und Wimbledon, Alcararaz in Paris und New York. Sinner legte jetzt bei den Finals nach.

Sinner, der im Oktober auch die Erste Bank Open in Wien gewonnen hatte, sagte nach dem hochklassigen Spiel erleichtert: "Nach solch intensiven Wochen gibt es nichts Besseres als das Jahr so zu beenden. Gegen Carlos musst du dein allerbestes Tennis spielen. Es war ein wirklich hartes Spiel."

Alcaraz nahm es auch mit Humor

Der Spanier gratulierte Sinner bei den Interviews und kündigte mit einem Lächeln an: "Ruh dich gut aus, damit du ready bist, wenn die Saison wieder losgeht. Denn ich werde ready sein."

Im Gegensatz zu Sinner ist Alcaraz ab Mittwoch für das Davis-Cup-Finalturnier in Bologna eingeplant. Allerdings musste sich der Spanier schon im ersten Satz des Finales den Oberschenkel bandagieren lassen. Ob Alcaraz noch doch noch eine Pause einplanen muss, wird sich wohl schon am Montag zeigen.