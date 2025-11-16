Mit 32 Jahren ist Schluss: Dennis Novak beendet seine Karriere

Es hatte wohl nicht damit zu tun, aber dennoch: Kurz vor dem Beginn der ATP-Finals in Turin beendete Dennis Novak seine Tennis-Karriere.

In einem emotionalen Posting auf Instagram verkündete am Sonntag seine Entscheidung:

"Hallo alle, wollte euch nur wissen lassen, dass meine berufliche Karriere zu Ende geht. Platz 85 der Welt zu erreichen, 17 Mal Davis Cup für Österreich zu spielen und alle Grand Slam Hauptdraws zu spielen, ist mehr, als ich mir jemals träumen könnte!! 🙏

Danke an meine Eltern und meine Familie, dass sie mir die Chance gegeben haben, meinen Traum von einem professionellen Tennisspieler zu verfolgen und mich mein ganzes Leben ohne Zweifel unterstützt haben!!!

Auf der ATP-Tour blieb Novak ohne Turniersieg. Vier Mal gewann er ein Challenger-Turnier. Novak kam auf mehr als zwei Millionen Dollar Preisgeld. 17-mal spielte Novak für Österreich im Davis Cup.