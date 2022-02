Superstar Djokovic nach dem Corona-Wirbel: "Ich vermisse Tennis"

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic ist vor seiner Teilnahme am ATP-Turnier in Dubai bei der Weltausstellung in den Vereinigten Arabischen Emiraten von vielen Fans gefeiert worden. "Ich freue mich darauf, n├Ąchsten Montag auf den Tennisplatz zu gehen", sagte Djokovic der US-Nachrichtenagentur AP. "Ich vermisse Tennis nach allem, was passiert ist." Nach Australien wolle er trotz der Vorf├Ąlle vor einigen Wochen in Melbourne wieder zur├╝ckkehren.