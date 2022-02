Influencerin bekam Drohungen nach kritischer Botschaft an Djokovic

"Nole, hier bin ich, nach 40 Chemos und drei Impfungen - und ich stemme 90 kg im Fitnessstudio. Du schaffst das schon, Kleiner, es ist nicht so schlimm. Auf dem Tennisplatz bist du sowieso am leichtesten zu ertragen", hatte Brankica Rakovi─ç vor einigen Tagen auf Twitter geschrieben. 43.000 Follower lasen ihre kritische Message an den impfunwilligen Tennis-Superstar Novak Djokovi─ç.

Die 35-J├Ąhrige ist eine Influencerin. Aufmerksam machte die aus der bosnischen Stadt Banja Luka stammende Rakovi─ç die ├ľffentlichkeit auf sich, indem sie sie ├╝ber ihren langen Kampf mit einer schweren Erkrankung informierte. Wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter erhielt sie n├Ąmlich die ern├╝chternde Diagnose Hodgkin-Lymphom. Nach unz├Ąhligen Chemotherapien besiegte Rakovi─ç den Krebs, seit 2018 gilt sie als geheilt. An ihrem Leidensweg lie├č die Besitzerin einer Digitalmarketing-Agentur andere teilnehmen, weil sie mit ihrer Geschichte, so sagte sie in einem Zeitungsinterview, alle, die ├ähnliches durchmachen, inspirieren wollte.