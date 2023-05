Mit dem denkwürdigen Auftritt am Montag in Rom dürfte der Bekanntheitsgrad von Marozsán stark gestiegen sein. Vor allem Carlos Alcaraz dürfte sich diesen Namen merken. Der Jungstar, der in der kommenden Woche wieder die Führung in der Weltrangliste übernehmen wird, ging beim Masters-Turnier in Rom in der dritten Runde gegen den Qualifikanten sang- und klanglos unter – 3:6, 6:7 (4).