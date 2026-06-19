Großes Challenger-Finale: Ofner in Italien in Topform

Die Form passt: Der Steirer Sebastian Ofner steht beim ATP125-Tennis-Sandchallenger von Parma im Finale. Im Halbfinale besiegte der 30-Jährige nach 2:35-Stunden den Serben Laslo Djere 7:6(4),6:7(5),6:3.

Im Endspiel am Samstag trifft Österreichs Nummer eins als Nummer vier gesetzt auf den Spanier Daniel Rincon oder den zweitgereihten Niederländer Luca Van Assche. Holt Ofner den Titel, liegt er in der Weltrangliste nur noch knapp außerhalb der Top 100, aus denen er vor den French Open gefallen ist.

Ofner wird ab 29. Juni in Wimbledon aufschlagen. Er rutschte vor der Frist gerade noch in den Hauptbewerb - als einziger ÖTV-Herr. Bei den Frauen sind Anastasia Potapowa, Lilli Tagger und auch Sinja Kraus fix im Hauptbewerb.