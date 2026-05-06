Tennis

Nur im ersten Satz top: Lilli Tagger verabschiedet sich in Rom

Österreichs Zukunftshoffnung war in Rom als Lucky Loserin noch in den Hauptbewerb gerutscht, verlor aber dort gegen die Griechin Maria Sakkari nach starkem Beginn.
Harald Ottawa
06.05.2026, 18:03

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Aus in Rom: Lucky Loserin Lilli Tagger

Am Dienstag wird Lilli Tagger das Abendessen weniger gemundet haben - kurz zuvor war die 18-Jährige in der Qualifikation gescheitert.  Am späten Abend kam die frohe Kunde: Lilli Tagger wurde als Lucky Loserin gelost und darf in Rom bleiben. 

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Aber auch am Mittwoch gab es wohl kein Festmahl. Denn da bot die  Osttirolerin gegen die  Griechin Maria Sakkari, immerhin 2023 die ehemalige Nummer der Welt,  zuletzt aber im WTA-Ranking nur noch auf Platz 47 geführt wurde, nur im ersten Satz eine Topleistung und verlor 7:5, 3:6 und 0:6. Aber Tagger war lange Zeit die bessere Spielerin und machte am Ende des rund eine Stunde dauernden ersten Satzes auch die Big Points. 

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Im zweiten Satz übernahm dann Sakkari mehr die Initiative, Tagger leistete sich mehr Fehler und war im dritten Satz chancenlos.

Schwacher Trost: Vor einigen Wochen verlor Tagger gegen die Griechin noch klar in zwei Sätzen. Die Entwicklung geht nach oben. Dennoch schade: Tagger hätte sich in der 2. Runde ein Duell mit der Nummer zwei Jelena Rybakina liefern können. 

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