Gelungenes Comeback für Nadal in seinem Wohnzimmer in Barcelona

„Ich will jeden Moment genießen“, sagte Rafael Nadal vor seinem Comeback. Und so spielte der 37-jährige Altmeister dann auch. Trotz seiner drei Monate lang andauernden Pause hatte Nadal in Barcelona alles im Griff. 6:2, 6:3 wurde der Italiener Flavio Cobolli souverän besiegt.

In Runde zwei wartet der als Nr. 4 gesetzt Australier De Minaur.