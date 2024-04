Tennis-Ass Thiem blamiert sich gegen die Nummer 238 der Welt

Für Dominic Thiem war schon in der ersten Runde von München Endstation. Der 30-Jährige unterlag dem 23-jährigen Spanier Alejandro Moro Canas mit 4:6, 4:6.

Das Turnier in München begann nicht mit einem Aufschlag sondern mit einem kräftigen Regenguss. Schon das für 11 Uhr geplante Auftaktmatch musste verschoben werden. Dominic Thiem war dann erst gegen 17.30 Uhr an der Reihe.

Der Sieger der US Open 2020 traf auf einen Spanier, der sein erstes Match auf ATP-Niveau absolvierte. Thiem hat in seiner Karriere mehr als 30 Millionen Dollar an Preisgeld gewonnen, sein Gegner 117.632 Dollar.