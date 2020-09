Manager Straka zu Marktwert von Thiem: "Mehrwert ist enorm"

Freude "auf die Dinge, die man sich nicht kaufen kann"

Thiem selbst denkt nicht an Preisgeld. "Ich gehe in ein Turnier immer noch so rein wie früher, wo es noch gar kein Preisgeld gegeben hat. Am Ende schau ich drauf, was ich verdient habe, aber es hat überhaupt keine Priorität", sagte Thiem und fügte hinzu: "Ich schätze mich glücklich, dass ich einen Sport ausübe, wo sehr viel Geld im Spiel ist, das ist ein großer Glücksfall, aber wegen dem spiele ich nicht, sondern wegen den Erfolgen."

Also daher werde er sich auch nicht sonderlich belohnen für das Erreichte. "Ich freue mich jetzt am meisten auf die Dinge, die man sich nicht kaufen kann mit Geld, Freunde und Familie." Wenn dann die French Open vorbei sein werden, will es der Weltranglisten-Dritte "ein, zwei Tage richtig krachen lassen", kündigte er an.