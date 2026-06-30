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Tennis

Drama um Paris-Finalistin: Verletzung beim Matchball, weitergespielt - und verloren

Die Polin Maja Chwalisnka stand in der 1. Runde von Wimbledon gegen die Thailänderin Sawangkaew vor dem Sieg - und verletzte sich ausgerechnet beim Matchball.
Harald Ottawa
30.06.2026, 05:12

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Verletzung beim Matchball: Chwalinska

Maja Chwalinska kann in Wimbledon den Erfolg von den French Open, wo sie ins Endspiel einzog, nicht wiederholen. Schuld ist eine Verletzung. Und es war ein Drama gleichsam wie ein Akt der Fairness.  

Finale der Neulinge: Andrejewa und Chwalinska im Paris-Endspiel

Chwalinska beherrschte die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew lange auf Siegkurs. Ausgerechnet beim eigenen Matchball im zweiten Satz rutschte die 24-Jährige weg und verletzte sich am Knöchel. Doch statt aufzugeben, versuchte sie weiterzuspielen. Und verlor unter großen Schmerzen nach fast drei Stunden doch noch 6:2, 5:7, 2:6.

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