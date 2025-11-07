Erstes Duell gegen den Davis-Cup-Partner: Miedler schlägt Erler
Beim ATP-Turnier in Athen kam es zum Duell zweier Kollegen vom "KURIER Austria Davis Cup Team". Lucas Miedler besiegte mit dem Portugiesen Cabral den Tiroler Alex Erler und dessen Partner Galloway.
Lucas Miedler hat beim ATP-Turnier in Athen das Duell der heimischen Doppel-Asse mit Alexander Erler gewonnen. Der Niederösterreicher setzte sich im Viertelfinale mit dem Portugiesen Francisco Cabral gegen seinen Ex-Partner aus Tirol und den US-Amerikaner Robert Galloway mit 6:4,7:5 durch. "Das war ein solider Start ins Turnier. Wir konnten vom Level her an Paris gut anknüpfen", sagt Miedler, der mit seinem Partner beim Masters bis ins Halbfinale gekommen ist.
Es war das erste Match zwischen Miedler und Erler, die lange gemeinsam auf der Tour unterwegs waren und am 19. November gemeinsam beim "KURIER Austria Davis Cup Team" beim Final 8 Italien fordern. Miedler/Cabral sind im Doppel-Race 2025 auf Platz elf zu finden.
