Lucas Miedler hat beim ATP-Turnier in Athen das Duell der heimischen Doppel-Asse mit Alexander Erler gewonnen. Der Niederösterreicher setzte sich im Viertelfinale mit dem Portugiesen Francisco Cabral gegen seinen Ex-Partner aus Tirol und den US-Amerikaner Robert Galloway mit 6:4,7:5 durch. "Das war ein solider Start ins Turnier. Wir konnten vom Level her an Paris gut anknüpfen", sagt Miedler, der mit seinem Partner beim Masters bis ins Halbfinale gekommen ist.