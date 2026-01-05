Tennis

Erster Kader für Japan steht: Comeback von Sebastian Ofner

Melzer nominierte sein Team für Tokio
Kapitän Jürgen Melzer nominierte seine Mannschaft für das Spiel in Japan. Auch Sebastian Ofner ist im "KURIER Austria Davis Cup Team".
Von Harald Ottawa
05.01.26, 10:17
Am 6. und 7. Februar spielt das  "KURIER Austria Davis Cup Team" in Tokio um den Aufstieg in die 2. Qualifikationsrunde der Weltgruppe. Nach dem Erfolg im Vorjahr mit dem Einzug in die Top 8 müssen auch heuer wieder zwei Siege her, um wieder nach Bologna zu kommen. 

Start im Februar: Der Weg nach Bologna beginnt in Tokio

Kapitän Jürgen Melzer nominiert gegen Japan auch Sebastian Ofner, der im Vorjahr verletzungsbedingt fehlte. Dafür ist Lukas Neumayer, einer der Helden von Debrecen vorerst nicht mit von der Partie. Neben Ofner sind Filip Misolic, Österreichs gegenwärtige Nummer eins, Ungarn-Held Jurij Rodionov und die Doppel-Asse Alex Erler und Lucas Miedler dabei. 

Melzer sagt aber: "Es ist eine vorläufige Nominierung. Ich warte  die Australian Open ab und treffe danach die endgültige Entscheidung."

| 

