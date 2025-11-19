Melzer stolz auf die Saison: "Wir sind Top 8 in einer Weltsportart"

"Auch, wenn es gegen Italien nicht geklappt hat, können wir doch stolz sein, was wir heuer erreicht haben", sagte Jürgen Melzer, Kapitän des "KURIER Austria Davis Cup Team" nach dem 0:2 beim Final 8 in Bologna.

Der ehemalige Weltklassespieler Melzer, der 2011 als bisher letzter Spieler im Einzel und Doppel in den Top Ten rangierte, sieht viel Positives im österreichischen Tennis. "Natürlich haben wir mit der Teilnahme beim Final 8 etwas bewegen können", sagt der 44-jährige Niederösterreicher, der auch auf die Frauen blickt. " Lilli Tagger ist im Vormarsch, auch Sinja Kraus und Julia Grabher sind wieder auf dem Weg. Für so ein kleines Land kann sich das sehen lassen."

Freilich ist Melzer besonders stolz auf die Teilnahme am Finalturnier, "für das wir uns ohne Top-100-Spieler in Ungarn qualifiziert haben. Wir müssen das schon auch einmal klarstellen, wir sind Top 8 in einer Weltsportart", sagt Österreichs Rekordspieler im Davis-Cup-Team. "Nichts gegen Ski, ich ziehe auch meinen Hut vor den Leistungen der Skispringer, aber Tennis ist ein Weltsport." Immerhin würden rund 160 Länder am Bewerb teilnehmen.

Heimspiel als Wunsch

Für die Auslosung für die 1. Qualifikationsrunde der Weltgruppe im Februar ist Österreich wohl gesetzt, Melzer wünscht sich "ein Heimspiel, auch wenn wir nicht wirklich viele Hallen haben."