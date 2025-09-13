Nach dem Sieg in Ungarn: „In welcher Weltsportart sind wir schon Top 8?“

Nach so einem Sieg darf man schon ein bisschen blödeln. Kurz nach dem verwandelten Matchball von Jurij Rodionov wurde zu den Fans geeilt. Angesprochen auf seine Coolheit in der entscheidenden Partie scherzte der 26-Jährige: „Mein Puls war immer unter 60.“ Vielleicht war er bei seinem anschließenden Tänzchen höher.

Lucas Miedler und Lukas Neumayer packten die Golfschläger aus und verwandelten die Fönix-Halle zu einem Green. Und auch ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda und ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth waren in der Halle aus dem Häuschen und feixten mit der zuvor immer sehr lautstarken Fangruppe um Stefan Gnadenberger. „Schon geil, oder?“ fiel die meistgehörte Analyse aus. Wenn man sie verstand, denn es wurde ebenfalls recht unüberhörbar „I am from Austria“ gespielt. Jürgen Melzer hob kurze Zeit später die Bedeutung hervor. „Unter den besten acht Teams der Welt zu stehen, ist schon etwas Besonderes. Viele sehen nicht die Arbeit dahinter, die von der Mannschaft verrichtet wird.“ Der Niederösterreicher, der auch als ÖTV-Sportdirektor erfolgreich ist, meint damit auch den gesamten Staff um Teammanagerin Tamara Schandl.